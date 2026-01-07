En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Embajada de EE. UU. suspende servicios consulares hoy por protestas convocadas por Gobierno

Embajada de EE. UU. suspende servicios consulares hoy por protestas convocadas por Gobierno

Estas movilizaciones fueron convocadas, según el Gobierno, para defender la soberanía nacional, tras las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Publicidad

Publicidad

Publicidad