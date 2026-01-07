Embajada de EE. UU. suspende servicios consulares hoy por protestas convocadas por Gobierno

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá lanzó una alerta de seguridad a través de su cuenta de X por las manifestaciones convocadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en plazas públicas del país.

“Las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas. Nota: la Embajada no prestará servicios consulares de rutina después de las 2:00 p. m. de hoy”, se lee en el pronunciamiento de la embajada.

🚨 SECURITY ALERT: NATIONAL PROTESTS IN COLOMBIA



The U.S. Embassy is aware of nationwide demonstrations called for today, Wednesday, January 7, 2026, starting at 4:00 p.m. in public squares across the country.



Locations include (but are not limited to):



Bogotá (Plaza de… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 7, 2026

Cabe mencionar que las concentraciones en las principales ciudades del país se llevarán a cabo en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a las 4:00 p. m.; en Medellín, en el Parque Bicentenario, desde las 3:00 p. m.; en Barranquilla, en el Paseo Bolívar, a las 4:00 p. m.; y en Cartagena, con recorrido desde la India Catalina por la avenida Venezuela hasta la Plaza de La Paz.

La embajada pidió a sus ciudadanos en el país comunicarse ante cualquier emergencia a las líneas de atención y seguir las siguientes recomendaciones: “Evite las aglomeraciones y protestas; pueden volverse violentas. Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o ninguna y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar su teléfono celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo. Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas subidas. Salga con anticipación y prevea tiempo extra para sus traslados. Monitoree los medios de comunicación locales”.



Estas movilizaciones fueron convocadas, según el Gobierno, para defender la soberanía nacional, tras las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien no descartó una operación militar en Colombia similar a la que se hizo en Caracas para la captura de Nicolás Maduro. Además, llamó enfermo al mandatario colombiano y aseguró que tenía vínculos con el narcotráfico.