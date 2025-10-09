Embajador de Colombia en Palestina califica acciones de Israel como "terrorismo de Estado"

Jorge Iván Ospina, el embajador de Colombia ante Palestina, se encuentra actualmente en territorio colombiano, imposibilitado de iniciar sus funciones en Ramala, Cisjordania. El embajador abordó la frustración logística de su misión diplomática, el potencial de un nuevo acuerdo de paz entre las partes en conflicto y la crítica situación humanitaria en la Franja de Gaza. Ospina sostuvo una posición firme respecto a la necesidad de superar los extremismos y condenó el nivel de violencia ejercida, llegando a utilizar la dura calificación de "terrorismo de Estado" para describir las acciones de Israel.

Destacó la presión internacional como un factor clave para que se logre un cese al fuego en el territorio ocupado, mientras lamenta profundamente el costo humano del conflicto.

A pesar de haber sido designado para ocupar la embajada en Ramala, el Embajador Ospina confirmó que la ocupación militar israelí de Cisjordania ha impedido su desplazamiento.

"Israel no nos ha dado el salvoconducto," afirmó Ospina, explicando la situación. "No olvidemos que Cisjordania está ocupada por el ejército israelí y sin este salvoconducto es imposible llegar. De tal forma que estoy en Colombia, estamos buscando alternativas, pero el propio conflicto y la manera como el mismo se ha presentado nos ha imposibilitado llegar".



A pesar de la distancia geográfica, el embajador asegura que la comunicación con la región es constante y directa. Afirma que está en contacto diario con la diáspora: "No existe un momento que no hablemos con colombianos radicados en Cisjordania, en Jordania, en Jerusalén.

No hay un momento que no hablemos con compatriotas nuestros que se encuentran en Gaza y por eso tenemos, digamos, una lectura en directo de lo que está ocurriendo". Ante la posibilidad de que la situación persista, la Cancillería colombiana gestiona alternativas, incluyendo la potencial reubicación de la misión en Jordania, dada la importante comunidad palestina en dicho país.

Escuche aquí la entrevista: