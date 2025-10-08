“Petro quiere volver a incendiar el país; ahora con causa palestina”: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió de manera contundente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien, replicando un video de las recientes manifestaciones en la ciudad, sugirió la presencia de "milicias fascistas" que habrían golpeado "a la y a los pobres de Medellín" y culpó directamente a la administración local.

Gutiérrez no solo rechazó la culpa, sino que responsabilizó directamente al mandatario nacional por la ola de violencia y vandalismo que afecta a varias ciudades del país.

La polémica surge a raíz de una manifestación reciente que, según el alcalde, congregó a un máximo de 250 a 300 personas alrededor de la estación Poblado del metro. Estas personas, muchas de ellas encapuchadas, salieron a marchar y a generar daños y vandalismo. El punto más grave de la jornada se presentó en un local comercial, un McDonald’s, ubicado en la Avenida El Poblado.

El alcalde Gutiérrez fue enfático al señalar al presidente Petro como el único responsable de la situación de violencia en ciudades principales, asegurando que el mandatario está utilizando la causa palestina para incitar disturbios.



"Pues a ver, ¿a quién no le echa la culpa, Petro? Cuando la verdad lo único que el único responsable es lo que está pasando en ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín frente a temas de vandalismo y violencia es él, porque él lo que está haciendo es instrumentalizar a jóvenes para que salgan a las calles a generar violencia y vandalismo alrededor de la causa palestina".

Gutiérrez afirmó llevar más de un año advirtiendo la dirección que estaba tomando el país, señalando que Petro busca provocar el caos utilizando cualquier motivo. El burgomaestre detalló el incidente más grave de la jornada, que puso en riesgo a ciudadanos que se encontraban en un establecimiento comercial.

"Resulta que adentro habían familias y habían niños y estas personas les dio por irse a rodear todo el McDonald's a pintar justamente como grafitean los vidrios, quebraron uno de esos vidrios, intimidaron a la gente y la instrucción de nosotros es muy clara. La policía tiene que actuar y proteger a la gente, pero después salen esa a posar los que generan temor, los que hacen el vandalismo, posan después de víctimas por Dios".

El alcalde reiteró que mientras ejerza su cargo, continuará dando la instrucción a la Policía para que actúe cuando la vida de la gente, especialmente la de los niños, esté en riesgo. Afirmó que este grupo de vándalos se siente protegido e incitado a la violencia por el propio presidente, quien debe ser el garante de la ley y el orden en el país.

Escuche aquí la entrevista: