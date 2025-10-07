Comenzaron las capturas de "los que se robaron a Medellín": alcalde Federico Gutiérrez 

En la sede de la Dijín en Medellín pasaron la noche la funcionaria del Área Metropolitana y el comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, por el presunto direccionamiento de contratos en la alcaldía del precandidato presidencial del Pacto Histórico Daniel Quintero Calle. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que, de esta manera, “comenzaron las capturas de los que se robaron a Medellín”.

Se trata de María Yaneth Rúa García, quien actualmente seguía revisando los procesos de contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Misael Alberto Cadavid Jaramillo comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y Elkin de Jesús Gonzales Correa, quien era su suplente.

Ellos fueron capturados por miembros de la Unidad Anticorrupción de la Dijín con apoyo de la Fiscalía en Medellín y el municipio de San Luis, Oriente de Antioquia, donde los tres funcionarios están implicados en presuntas irregularidades en seis contratos suscritos durante 2020 y 2023 entre la autoridad ambiental y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que fueron denunciados por la Veeduría Todos X Medellín

A los ahora procesados se les atribuye los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en contratos que suman 18.000 millones de pesos y que una vez adjudicados se habrían apoderado de 2.480 millones de pesos a través de sobrecostos y bienes y servicios no entregados.



Mientras que el Área Metropolitana estudia un pronunciamiento oficial por la captura de su funcionaria, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí en un comunicado señalaron que son respetuosos del debido proceso y que esperan que su comandante y el suplente, puedan demostrar su inocencia.

El que sí se pronunció sobre estas capturas fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez aseguró que comenzaron las capturas de los que se robaron a Medellín: “Es una realidad. No es una persecución política como ellos dicen. Fueron ellos quienes persiguieron a todos los que se dedicaron a cuidar a Medellín. El jefe de la banda debe caer”, aseguró en su cuenta en X.

Agregó el alcalde Gutiérrez que el Área Metropolitana fue una entidad que Daniel se la entregó a su hermano Miguel Andrés Quintero: “Él era quien decía cómo se dirigía la contratación. Los hermanos Quintero se robaron a Medellín. El ex director era una simple ficha del entramado de corrupción. Debe contar todo”, agregó.

Misael Cadavid, que fue candidato al Senado por cambio Radical, cercano al ex gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, cuando fue nombrado como director del Dagran, pero además durante su paso por la gerencia del Hospital La María, contrató millonarias sumas con Vasalud IPS, una empresa del entonces concejal de Medellín Lucas Cañas, que no cumplía con los requisitos para ser proveedor del centro asistencial.

Desde la Alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez ha señalado con la Veeduría Todos X Medellín que esa misma modalidad irregular la hicieron en otras entidades del Distrito como son el Inder, Metroparques, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Edu y muchas otras.

Al día de hoy, se tiene 44 imputados entre funcionarios, exfuncionarios y excontratistas, además tres capturados de la alcaldía de Daniel Quintero Calle.