Capturan a jefe de bomberos de Itagüí y funcionaria del Área Metropolitana por contratos irregulares

Ordenaron la captura de una funcionaria del Área Metropolitana y el jefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí por el presunto direccionamiento de contratos durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. Según la Fiscalía, en seis procesos se habrían apropiado de casi 2.500 millones de pesos

Siguen avanzando las acciones de organismos judiciales que investigan presuntos actos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero y que en los primeros días del mes de octubre ya completó los 44 exfuncionarios de su gobierno imputados.

En las últimas horas, la Fiscalía y la Unidad Anticorrupción de la Dijin en operativos llevados a cabo en Medellín y el municipio de San Luis capturaron a tres funcionarios implicados en presuntas irregularidades en seis contratos suscritos durante 2020 y 2023 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Se trata de María Yaneth Rúa García, quien fungió como supervisora de dichos contratos interadministrativos, así como el representante legal principal y suplente de dicho Cuerpo de Bomberos: Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, respectivamente.



A los ahora procesados se les atribuye los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en contratos que suman 18.000 millones de pesos y que una vez adjudicados se habrían apoderado de 2.480 millones de pesos a través de sobrecostos y bienes y servicios no entregados.

Las acciones sobre los contratos que ahora están bajo la lupa de las autoridades y que ya habían sido denunciados por la veeduría Todos por Medellín, tienen que ver con la compra de kits y la ejecución de capacitaciones para otros cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá por parte del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Ya Misael Cadavid ha estado vinculado a otros escándalos como cuando aspiraba a la Cámara de Representantes por Cambio Radical y afirmó haberse reunido con Daniel Quintero y el exgobernador Luis Pérez donde aseguraba que el primero los apoyaría desde la Alcaldía.

De igual manera, durante su paso por la gerencia del Hospital La María, Cadavid contrató millonarias sumas Vasalud IPS, una empresa del entonces concejal de Medellín Lucas Cañas que no cumplía con los requisitos para ser proveedor del centro asistencial.