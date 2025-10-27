Embajador en Venezuela anuncia segunda fase de liberación de presos políticos

Aunque la Cancillería logró la semana pasada la liberación de 17 colombianos —en su mayoría considerados presos políticos en Venezuela—, aún permanecen 23 detenidos en cárceles de ese país, sin proceso judicial y señalados por presunto mercenarismo o intento de desestabilizar al régimen. Blu Radio conversó con el embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo, quien anunció una segunda fase de liberaciones.

“Primero, analizamos los casos de los detenidos colombianos ante las diferentes autoridades venezolanas. Felizmente logramos la liberación de los 17 del pasado viernes y, efectivamente, está anunciada una segunda fase en la cual seguiremos abordando estos casos. Ojalá se dé también un pronto regreso de esos colombianos a sus hogares en Colombia”, explicó el diplomático.

La liberación anterior fue acordada entre el embajador Carlos Martínez Mendoza, la Fiscalía venezolana y los consulados de Caracas y San Cristóbal. No se contempló ningún tipo de recompensa ni indemnización para las familias que, durante más de un año, exigieron la libertad de sus seres queridos.

Colombianos presos en Venezuela: familiares exigen respuestas; Cancillería responsabiliza a Caracas Foto: AFP / Cancillería

“En la relación hay diferencias, por supuesto, pero esto es una muestra muy importante de recuperación y restablecimiento de la confianza”, añadió el embajador.



Blu Radio también conversó con familiares de quienes continúan detenidos. Jorge Cañas, hermano de Carlos Alberto Cañas, un comerciante arrestado hace más de un año, agradeció a la Cancillería por las gestiones y pidió que el proceso no se detenga.

“Lo único que pedimos es que no se olviden de nosotros. Todavía queda la mitad de los colombianos en esas cárceles y no descansaremos hasta que salga el último detenido ilegalmente. Agradecemos la labor de la Cancillería, pero pedimos al Gobierno del presidente Petro que no se olvide de nosotros”, expresó.

Diana Marcela Tique Chávez, hermana de un trabajador humanitario detenido desde el 24 de septiembre del año pasado, hizo un llamado similar: “Esto es una tragedia. Seguimos a la espera y con la esperanza de que el Gobierno Nacional continúe las gestiones y negociaciones necesarias para que mi hermano, y los demás colombianos que siguen presos en Venezuela, recuperen su libertad y puedan volver con sus familias”.

En total, al menos 35 hombres y tres mujeres de nacionalidad colombiana fueron detenidos en Venezuela tras las elecciones de julio de 2025, en las que la oposición denunció fraude y Nicolás Maduro se proclamó ganador sin presentar las actas del escrutinio.