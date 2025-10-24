Gobierno recibirá a 17 colombianos que estaban detenidos en cárceles de Venezuela

El gobierno colombiano confirmó que en las próximas horas llegarán a territorio nacional 17 colombianos que estaban detenidos en cárceles de Venezuela. Este viernes la canciller Rosa Villavicencio se desplazó a zona de frontera para recibir a los connacionales. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro había confirmado la liberación de los colombianos.

"El proceso contó con el acompañamiento directo del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, quienes supervisaron el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el Municipio de Pedro María Ureña, Estado de Táchira, Venezuela", explicaron desde Cancillería.

Colombianos liberados Foto: Cancillería

Además, el gobierno colombiano confirmó que va a mantener los canales de diálogo con el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Yván Gil, ya que aún hay colombianos detenidos en el vecino país, se evalúa además la evaluación de repatriaciones en el marco del Tratado de 1994.

"Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso de continuar utilizando los canales diplomáticos para asegurar que los detenidos reciban asistencia consular, un debido proceso y un trato digno, en concordancia con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963", explican desde Cancillería.



Las personas liberadas van a ser trasladadas a sus lugares de origen y recibirán la atención correspondiente.

Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, dijo la canciller Villavicencio.