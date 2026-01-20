En Colombia, de acuerdo con las cifras preliminares del registro de homicidio intencional del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre de 2025, fueron asesinadas 13.726 personas, lo que equivale a un promedio de 37,6 homicidios diarios; es decir, cerca de 38 muertes violentas cada día en el país.

El dato representa un incremento frente a 2024, cuando se reportaron 13.497 homicidios. La diferencia es de 229 casos más, lo que implica un aumento del 2 % en el acumulado anual. Traducido a la vida cotidiana, significa que cada 24 horas casi cuatro decenas de familias pierden a un ser querido por causa de la violencia, una cifra que se mantiene alta a lo largo del año.

El comportamiento mensual muestra que la violencia letal no tiene una temporada claramente definida. Durante 2025, los registros oscilaron entre poco más de 1.000 y cerca de 1.200 homicidios por mes. Diciembre cerró como uno de los meses más críticos, con alrededor de 1.210 asesinatos, lo que representa un promedio cercano a 39 homicidios diarios solo en ese mes. Agosto y mayo también se ubicaron entre los periodos más violentos del año.

En Colombia asesinan en promedio 38 personas al día: homicidios subieron 2 % en 2025

Si se observa la evolución histórica, el país no ha logrado romper la barrera de los más de 12.000 homicidios anuales desde mediados de la última década. Tras una caída significativa en 2020 (por pandemia), cuando se registraron poco más de 12.000 asesinatos, las cifras repuntaron con fuerza a partir de 2021 y se han mantenido por encima de los 13.500 casos anuales en los últimos cinco años. Esto confirma que el promedio diario de homicidios en Colombia ronda desde hace tiempo entre 35 y 38 personas asesinadas.



Más allá de los porcentajes, el dato diario dimensiona el impacto real de estas cifras: cada hora, en promedio, una persona es asesinada en Colombia. La estadística refleja una violencia persistente que atraviesa regiones, contextos urbanos y rurales, y que continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad y convivencia en el país, mientras miles de muertes se acumulan año tras año en el registro oficial.