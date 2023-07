"En este momento es cuento; nadie me ha ofrecido el Ministerio de Minas": Fernando Vargas

En diálogo con Mañanas Blu, Fernando Vargas Mendoza, exalcalde de Bucaramanga y quien suena como el próximo ministro de Minas y Energía ante la salida de Irene Vélez, dijo que por el momento no ha sido contactado por nadie el gobierno para dicho ofrecimiento.

Al ser preguntado por Néstor Morales sobre su posible llegada a la cartera, aseguró entre risas, “eso están diciendo y me he enterado por los medios, ningún miembro del gobierno me ha llamado ni me ha dicho nada”, manifestó.

Sobre las versiones que señalan que Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, lo contactó para hablarle del cargo, dijo que hasta el momento no ha tenido contacto con él. "En este momento es cuento; nadie del Gobierno me ha ofrecido el Ministerio de Minas".

Por su parte, habló sobre las exploraciones de petróleo en el país y dijo que estas deben continuar, “eso debe ser paralelo, continuar con exploraciones, pero trabajar a su vez con energías renovables”, sostuvo.

Finalmente afirmó que en caso de ser contactado y elegido para asumir en el Ministerio de Minas y Energía está listo para aceptar, “si me llegan a ofrecer me toca aceptarlo”, dijo entre risas.

Hay que recordar que hoy se conoció la carta de renuncia de la ministra Irene Vélez, quien a través de un escrito de cuatro páginas expresó las razones detrás de su renuncia y habló de los logros alcanzados durante su administración.

La ahora exministra reconoció que su decisión de renunciar se debe a la necesidad de evitar que las investigaciones en su contra interfieran con la ejecución del programa del Gobierno. Agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada en ella y expresó su disposición a colaborar con las autoridades.

Aquí la entrevista: