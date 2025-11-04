En un año el gobierno no ha hecho nada ante el riesgo de perder seguridad energética: Contraloría

Para la Contraloría, el Gobierno ha dejado pasar todo un año sin hacer nada frente a los graves riesgos de seguridad energética que afronta el país. No solo se habla del riesgo de un apagón financiero, sino también de la caída en la producción de petróleo, la falta de gas y la falta de claridad sobre cuáles son los planes de la transición energética.

Hace un año, el ente de control había lanzado una primera advertencia, pero no pasó nada del lado del Gobierno, según sus propias palabras.

“Por haber transcurrido prácticamente un año después de la emisión de la mencionada advertencia de control concomitante y preventivo, sin que se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos, pese a que cada vez se agudizan más las condiciones de criticidad, me permito exhortar al Ministerio de Minas y Energía, y por vía suya al Gobierno Nacional, para que se obre en consecuencia con los más altos intereses de la Nación”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez en una carta dirigida al ministro de Minas, Edwin Palma.

Transición energética Foto: pexels

Y es que, según la Contraloría, desde comienzos de este año están esperando conocer el Plan de Transición Energética y los proyectos asociados a él, pero hasta el momento no hay claridad respecto a la diversificación de fuentes de energía, ni sobre la existencia de una infraestructura robusta (plantas, redes de transmisión, almacenamiento).



Las deudas con las empresas de servicios públicos por concepto de subsidios a la energía y el gas aumentaron hasta los 2,88 billones de pesos; las exportaciones de petróleo siguen cayendo y “el país lleva tres años sin gestión para la promoción y hallazgo de nuevas reservas” de petróleo. Eso sin contar las reducciones en el recaudo de regalías.

La Contraloría también alertó sobre las preocupaciones por el déficit de gas natural para el próximo año, que podría llevar a un nuevo aumento de las importaciones.