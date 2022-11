Encuentran niña de cinco años amarrada dentro de una bodega en Tolima

Uniformados de la Policía Nacional fueron alertados por medio de llamada telefónica de un presunto caso de violencia intrafamiliar, en la vereda El Olimpo, ubicada en zona rural del municipio de Palocabildo.

Al llegar al lugar, los uniformados se percataron de una menor de cinco años, que se encontraba amarrada a una columna de madera, según la madre, para que no saliera del lugar.

El coronel Rodolfo Carrero, comandante de la Policía en el Tolima, calificó este hecho como aberrante.

“Es un caso aberrante que no tiene razón de ser. No es posible que una madre amarre a su hija con alambres y lazos. Nuestros niños son el futuro del país y no se justifica ningún acto de violencia contra nuestros menores”, dijo.

La madre de la menor fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar, mientras que la menor fue dejada bajo custodia del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

