"Enfrentó la pandemia desde el escritorio": gremio médico tras polémicas declaraciones del minsalud

En la pandemia de COVID-19 se acuñó la frase de “héroes sin capa” para referirnos a los médicos, enfermeras y personal de salud que luchaban respiro a respiro contra la muerte, cuidando y salvando vidas con la piel como escudo, mientras millones de pacientes rogaban que no los dejaran morir solos.

En Blu Radio hablamos con los que lucharon esa batalla desde las UCI´s hasta el límite de sus fuerzas y hoy solo sienten indignación por las declaraciones del ministro de Salud.

Jose Nelson Rivera, médico internista y jefe de UCI de la Clinica Reina Sofía, fue uno de esos tantos héroes de capa blanca que lucharon día a día por salvar vidas. Hoy, él rechaza las declaraciones del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

"No puede venir a decir que somos el sistema de salud los que acabamos con esto, estábamos en una pandemia, no sabíamos para donde íbamos, no sabíamos cuántos se iban a morir. Aprendimos más temprano de lo que teníamos aprender hasta a hacer una vacuna en menos de un año, qué le pasa señor ministro", señaló.

Pero él no es el único que piensa de esta manera, otros médicos, enfermeros y auxiliares, que de hecho vieron a sus propios compañeros contagiados, muestran su inconformidad con esta declaración que dio el ministro.

"Se nota que, a pesar de ser médico, ha manejado tal vez la salud siempre desde el escritorio y no sabe ni supo lo que fue enfrentarse a la pandemia desde adentro, desde los hospitales, donde se veía la gente que realmente fallecía", indica personal de salud.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo menciona que la pandemia del COVID-19, como todas las pandemias que sucedieron en el siglo pasado, dejó al descubierto que no existe ningún sistema de salud a nivel mundial preparado para atender una afluencia masiva de enfermos, generándose una demanda en el requerimiento de unidades de cuidado intensivo que sobradamente superó la oferta de camas de UCI.

Cabe recordar que estas reacciones se dan luego de las polémicas declaraciones del ministro de Salud, en la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se discutía la reforma a la salud, donde Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que en el país se aprovechó el COVID-19 para hacer negocios y se triplicó la cantidad de camas en unidades de cuidados intensivos. Algo que, a su juicio, se convirtió en uno de los grandes negocios que nadie cuestionó.

