Entre lágrimas, youtuber uribista explica qué le duele del proceso de paz

Publicidad

“Usted es de esos colombianos que se pone esta camiseta llena de orgullo y grita gol a todo pulmón o por lo menos le importa un poquito el país donde vive… no deje de ver este video” Así comienza el corto de 4’20 minutos con el que la joven expresa su inconformismo por los diálogos de paz.

La publicación en la página de Facebook llamada ‘Noticas amigas’ está acompañada por este mensaje: “Respeto a quienes tienen fe y consideran que la paz va a llegar con el acuerdo con las Farc, yo lamentablemente NO les puedo creer ni a Santos ni a las FARC. Aunque todo parece indicar que es un asunto sin reversa y espero que ustedes tengan toda la razón y este país encuentre un buen camino. Garantias en educación, empleo, salud y seguridad alimentaria... Y todo lo necesario para poder llamar a esto paz. Creo que esto se trata de que tenemos miedos diferentes unos de continuar el conflicto y otros de terminar en una situación peor.

Publicidad

Una conmovida ciudadana que lleva puesta una camiseta de la Selección Colombia, con lágrimas apoya su opinión con fotografías y fragmentos de video.

Publicidad

“Por un lado tenemos unos terroristas multimillonarios y por el otro un presidente arrodillado (…), eso no me hace una terrorista eso me hace una persona con sentido común” , concluye la youtuber en su video.

Publicidad

La publicación fue realizada el pasado 22 de junio y ya ha visto por más de 34 mil personas y compartido por 123.000 usuarios.