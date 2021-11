Entre los desparecidos y el olvido: se cumplen 36 años de la tragedia de Armero

‘Sobre el cuerpo vivo, bajo la ceniza’, es el performance que retrata los que fue la trágica noche en Armero y que fue presentado en Europa, esta vez, estará en suelo tolimense.

Su realizadora es la artista Española y adoptaba Jennifer de la Rosa, quien se reencontrará con su hermana en el campo santo del lugar de la tragedia.

Este sábado, 13 de noviembre, se conmemoran 36 años de la tragedia de Armero, que aquella noche del miércoles de 1985, sepultó el pueblo y al amanecer del jueves 14 de noviembre se evidenció lo que había pasado.

Las familias continúan buscando a sus hijos y, al parecer, los mandatarios nacionales, regionales y locales los olvidaron.

La catástrofe de Armero, evento que acabó con la vida de más de 25.000 personas, está plasmada en los libros de historia y la memoria de los sobrevivientes que aún buscan a sus familiares; son más de 300 familias que desean salir de esta incertidumbre.

La Fundación Armando Armero lidera un nuevo proceso de toma de pruebas genéticas de ADN para saber qué pasó con los desaparecidos.

“Estaremos realizando una masiva jornada de ADN a los pobladores de la zona de Honda, Mariquita Fresno, Falan, Palocabildo, e Ibagué, o de donde logren llegar, para que se acerquen al antiguo parque principal de Armero, estás pruebas son absolutamente gratuitas, pruebas que realizamos con el apoyo del Instituto de genética Yunis Turbay”, manifestó Francisco González, director de la Fundación.

Este trabajo que viene realizando la entidad da cuenta de un gran banco de datos genéticos, el banco de familiares y el banco de adoptados, con el propósito principal de lograr reencuentros, aminorar el duelo y darles tranquilidad a más de 300 familias que esperan saber de sus hijos.

Gustavo Prada, presidente de la Corporación Social Casa Amerita, es uno de los sobrevivientes de la tragedia y espera que este sea el año del milagro de reconstruir sus casas.

“Mañana (13 de noviembre) iniciamos un nuevo proceso, estamos contentos, hemos clamado a Dios y estamos siguiendo los pasos que nos decía el Papá Juan Pablo Segundo, cuando decía que debemos sembrar y construir en esta tierra con alegría”, dijo.

Mientras los sobrevivientes regresan al campo santo a recordar un año más de la tragedia, se realizarán otros eventos, como una exposición de los 514 casos registrados en los archivos de Armando Armero.

Francisco González fue muy enfático al relatar a BLU Radio la respuesta que entrego el ICBF a un derecho de Petición.

“La indolencia y el silencio que el ICBF manifestó en las respuestas a nuestro Derecho de Petición, dónde alegan que no pasó absolutamente nada con los niños de Armero, que no hay ningún perdido, que no hay ningún adoptado, demuestra que acá se está jugando con una investigación seria, dónde tenemos ya 143 casos demostrados a través de videos de la época de testimonios de armerías que esto salieron vivos necesitamos lograr muchos más en cuentos”, relató.

En los próximos meses será presentada la película ‘La hija del Volcán’, realizada por la artista española y adoptaba Jennifer de la Rosa.

Vea la crónica retratada en BLU Radio:

