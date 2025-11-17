Entre viernes y domingo murieron 27 personas en accidentes de tránsito en las vías nacionales

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional confirmó que 27 personas murieron en las vías del país durante el puente festivo que se extendió del viernes 14 al lunes 17 de noviembre. Las cifras, entregadas en entrevista a Blu Radio, encendieron las alarmas mientras más de 1.100.000 vehículos se movilizan por los corredores viales nacionales.

De acuerdo con el reporte, 15 de los fallecidos eran motociclistas, de los cuales 11 eran conductores y 4 acompañantes. Además, 127 personas resultaron lesionadas en distintos siniestros viales.

"Lamentablemente, en estas épocas se presentan diariamente accidentes que afectan la vida de las personas, conductores, motociclistas y peatones, situación que es lamentable. El llamado que hacemos es a los conductores a conducir con precaución y que hagan uso de los elementos de seguridad, como son los cascos y los reflectivos para las motocicletas, y para los vehículos el uso de los cinturones de seguridad tanto para los conductores, acompañantes y pasajeros que estén en las sillas de atrás del vehículo", señaló el teniente coronel Germán Gómez, subdirector de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Para enfrentar el alto flujo vehicular, la institución dispuso 5.000 uniformados en las vías del país, con el fin de atender emergencias y orientar a los viajeros. Se estima que 2.850.000 vehículos se movilizaron durante el festivo.



Se mantiene la restricción de carga a nivel nacional que aplica para todos los vehículos que superen el peso de 3.4 toneladas, restricción que aplica desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en los principales 37 corredores viales, incluyendo la vía que va desde Bogotá hasta Ibagué. A la par, se mantendrá en la vía Melgar, Fusagasugá y Bogotá desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana del martes 18 de noviembre.

Movilidad días festivos Foto: Alcaldía de Bogotá

Para este lunes aplica el pico y placa regional, que tiene dos horarios para poder agilizar la movilidad de los viajeros, especialmente de ingreso a la capital. Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde los vehículos que podrán ingresar son placas terminadas en número par y de 4 de la tarde a 8 de la noche ingresan los vehículos con placa terminada impar.

Para agilizar el ingreso de los vehículos que vienen del norte, vía Tunja - Bogotá, se activará el reversible en la carrera Séptima. Desde Anapoima a Mosquera también se habilitará esta medida, al igual que en el corredor Villavicencio - Bogotá, en donde se realizará el reversible desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche.

"Tenemos diferentes áreas de prevención en corredores priorizados con el fin de evitar la siniestralidad vial, para verificar que los conductores no excedan los límites de velocidad, que no se reflejen maniobras peligrosas y no se registren acciones prohibidas para garantizar la seguridad de los viajeros. El llamado a los motociclistas para que utilicen los elementos de seguridad sigue siendo más afectados en términos de siniestralidad vial", añadió el subdirector de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Las autoridades advierten que el mayor nivel de congestión se presentará en la noche, especialmente para los vehículos que ingresan desde el sur hacia Bogotá, alrededor de las 8:00 p. m. Por ello, reiteran la importancia de respetar horarios, revisar el estado de las vías y cumplir las normas de tránsito para garantizar un retorno seguro.