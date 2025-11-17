En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Puente festivo en Santander termina en tragedia: tres fallecidos en varios tramos viales

Puente festivo en Santander termina en tragedia: tres fallecidos en varios tramos viales

Las lluvias y el exceso de velocidad provocaron múltiples emergencias en las vías de Santander. Tres conductores murieron en distintos corredores viales y varios tramos continúan con paso restringido.

