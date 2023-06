“Era de un amigo”: exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo sobre maletín con dinero

Diego Enrique Vargas, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está involucrado en un nuevo escándalo alrededor de un maletín con dinero que apareció en las oficinas de la entidad. Ocurrió cuando para la época el director encargado era el hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

La denuncia indica que era una maleta con 500 millones de pesos en efectivo, pero el ministro Velasco aclaró que, cuando lo informaron, revisó y eran solo cinco millones de pesos, misma versión de Vargas. Cabe recordar que Diego Enrique Vargas fue nombrado subdirector por el mismo Velasco, pero poco después salió del cargo.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Vargas respondió a las denuncias y aseguró que esa maleta no era suya, si no de un amigo. Además, tildó las versiones que lo señalan de “chismes, calumnias e injurias” que han surgido alrededor de estos hechos. Incluso, dijo que en ese momento él no era aún el subdirector de la UNGRD .

Contó que se posesionó el martes 18 de abril y la maleta apareció el jueves 13 del mismo mes: “La maleta era un amigo mío, un amigo que al enterarse que a mí me iban a nombrar subdirector nacional, él vino a visitarme a Bogotá a desearme suerte”.

Ese jueves, continuó, su amigo llegó con el maletín y sus pertenencias y, se hace en la sala de juntas, pero “no en ningún puesto de mando unificado”. En ese sentido, insistió que no dará el nombre de su amigo por proteger su identidad.

“Por supuesto que no”, esa fue su respuesta a la pregunta de si en ese maletín había la cantidad de dinero de la que se habla hoy. Según señaló, en ese momento salieron a almorzar y su amigo le dijo que se le había olvidado el maletín en la sala de juntas, que tenía, además de plata, unos medicamentos, supuestamente.

“¿Cómo va a caber en un maletín ejecutivo 500 millones de pesos? Por favor (...) Yo le dije él que tranquilo, que, si lo había dejado ahí, ahí estaría porque en la Unidad hay cámaras; el único error mío entrar y coger el maletín y ‘decirle ahí está’”, subrayó.

Así, dijo que las diferentes versiones son parte de un “ataque visceral” e “irresponsable”; agregó que tiene testigos, pues las personas que estaban ese día también revisaron y, según recalcó, vieron los cinco millones de pesos.

