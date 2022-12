Es decisión de CAR seguir embotellados si no aprueba vías en reserva: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, insistió en que no es “una ocurrencia” de él querer construir tres avenidas que crucen la reserva Van Der Hammen, para aliviar el tráfico en el noroccidente de la capital.

El mandatario local aseguró que Van Der Hammen no es una reserva y que de las 1.400 hectáreas, solo 6 tienen árboles.

“En este momento la llamada reserva forestal no tiene árboles, de las 1.400 hectáreas solo hay como 6 o 7 que tienen árboles, de resto lo que hay son invernaderos, hay pasto con vacas, hay barrios, hay fábricas, hay universidad”, manifestó.

Sin embargo, dijo que es decisión de la CAR Cundinamarca y de la ciudadanía “seguir embotellados” y bloqueados en la capital por no querer hacer las vías.

“Los ciudadanos tendrán que escoger y la CAR decidirá si no quiere que se hagan esas vías y que Bogotá quede cada vez más bloqueada al norte, totalmente encerrada, entonces perfecto”, añadió.

Peñalosa incluso hizo énfasis en que no es un dictador y que acatará la voluntad de las autoridades ambientales.

“Yo no soy un dictador, solo soy un alcalde que acato las órdenes de muchas instituciones respetuosamente. Si las autoridades competentes consideran que no se deben hacer estas vías, perfecto, no las hacemos”, finalizó.

El alcalde anunció que presentará estudios con los cuales busca demostrar que Van Der Hammen no es una reserva.