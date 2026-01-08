“Es el triunfo de la sensatez y de diplomacia responsable”: excanciller Murillo sobre Petro y Trump

El excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, calificó como “una muy buena noticia para Colombia” el restablecimiento de la interlocución directa entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, tras semanas de tensión diplomática.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, Murillo aseguró que este acercamiento “es el triunfo de la sensatez y de la diplomacia responsable” y pidió que se valore como un logro de país, más allá de las disputas políticas internas.

Según explicó, la reapertura del diálogo al más alto nivel —entre presidentes, cancilleres y embajadores— evita costos elevados para Colombia.

“La relación con los Estados Unidos es tan importante que hay que mantener esa interlocución. Hay diferencias, pero esa interlocución no se puede perder porque el costo para Colombia era altísimo”, afirmó.



¿Cómo se logró la conversación entre Trump y Petro?

Murillo destacó el papel del equipo diplomático colombiano en Washington, al que atribuyó buena parte del resultado.



Mencionó al embajador Daniel García-Peña y a funcionarios de carrera y de libre nombramiento que, según dijo, “trabajan como hormiguitas todos los días para mantener esa relación en buen nivel”.

En ese sentido, señaló que el embajador “la ha tenido muy difícil”, al pasar de una relación sólida a un escenario que describió como cercano a quedar “en la lista de los países paria”, y aun así lograr recomponer los canales de comunicación.

El excanciller cuestionó que, por razones de coyuntura política y electoral, algunos sectores minimicen lo alcanzado.

“Yo creo que es un logro de país, independientemente que sea el presidente quien sea”, insistió, y agregó que no se puede desconocer el esfuerzo diplomático detrás de este restablecimiento.



¿Petro cedió ante Trump?

Frente a las críticas que señalan una supuesta “debilidad” del presidente Petro ante Trump, Murillo pidió entender el contexto.

A su juicio, lo fundamental es que ambas partes hayan comenzado a “escucharse, reconocerse y tratarse con respeto”.

Para ello, recomendó apartarse de provocaciones, especialmente en redes sociales, y darle espacio a la diplomacia profesional. “Hay que confiar en el equipo que tienen en Washington y en Bogotá”, dijo.

Murillo anticipó que, tras este primer acercamiento, vendrán discusiones complejas en varios frentes. Entre ellos, mencionó la seguridad y la política antidrogas.

Según relató, existe un punto de partida común: tanto Petro como Trump han manifestado que la política de drogas no ha funcionado. “Ahí hay una coincidencia, aunque pareciera que no”, explicó, y señaló que será clave definir en qué están de acuerdo y en qué no.

También previó debates sobre la política de paz en Colombia, al reconocer que “no funcionó la política de paz total” y que se requieren “medidas muy serias”.

A esto se sumarán temas como el ELN, las redes criminales, la migración y la situación en Venezuela, que, según Murillo, exige una coordinación entre ambos países para buscar una salida estable.

Otros asuntos que, a su juicio, estarán sobre la mesa son la estabilidad democrática en Colombia, las elecciones, así como la inversión, el comercio y las diferencias de enfoque frente al cambio climático y la transición energética.

