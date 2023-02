Es falso que volvieron a las armas por incumplimiento del Estado: exconsejero para la Estabilización

El Ministro del Interior, Alfonso Prada , confirmó que el Gobierno nacional va a buscar darle un estatus político a las disidencias de la Segunda Marquetalia, grupo comandado por Iván Márquez, que abandonó el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc en el año 2016. Asimismo, se les dará un estatus político a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, estructura que nunca se suscribió al acuerdo.

Emilio Archila, exconsejero para la Estabilización en el Gobierno del expresidente Iván Duque, es decir, la persona encargada de implementar el acuerdo de paz, aseguró que es una mentira decir que la Segunda Marquetalia volvió a delinquir tras un incumplimiento del Estado.

"Es mentira, es falso que hayan vuelto a las armas como consecuencia de un incumplimiento del Estado, eso es absolutamente mentiroso y la prueba son los más de 13.000 excombatientes que están adelantando su proceso de reincorporación de una manera exitosa y con todo el respaldo del Estado, y en su momento del Gobierno del expresidente Duque", señaló Archila.

En el mismo sentido, explicó que la mayoría de ellos fueron expulsados de la JEP, en unas condiciones que no les permitirían volver, pero también aclaró que no solo hay un problema jurídico, ya que abandonaron el acuerdo, sino que también había un tiempo determinado para que las personas hicieran parte del proceso y quienes decidieron no hacerlo en su momento ahora deben enfrentar las consecuencias.

"Quienes no entraron y siguieron traqueteando y delinquiendo deben tener todas las consecuencias legales. En último lugar hay un tema ético y político y es si sí queremos que quienes traicionaron a su gente, a las víctimas y al país entren en un proceso nuevamente", finalizó Archila

