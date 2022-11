Es irresponsable decir que Policía Cívica revive Convivir: Alcaldía de Bogotá

“Simplemente es un cuerpo complementario, que ayuda a atender desastres, a atender heridos cuando hay un accidente, cuando todavía no ha llegado la policía uniformada. Es muy irresponsable decir que aquí queremos revivir el paramilitarismo”, dijo.



El funcionario indicó que esta policía se identificará con unas chaquetas distintivas, pero que en ningún momento sustituyen a la “policía uniforma”, porque, entre otras cosas, no los agentes no tendrán armas.



“Es un cuerpo de ayuda para atender emergencias, para informar a la policía y no tiene nada que ver con la creación de un cuerpo paramilitar”, expresó.