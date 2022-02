Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aseguró que es falso que exista una escalada en el asesinato de firmantes de paz de las extintas Farc como lo dijo el jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño. Sin embargo, confirmó que desde la firma del acuerdo de paz van un poco más de 300 excombatientes asesinados.

“Es mentira que se haya aumentado, en cada uno de los años en los que hemos estado en el gobierno la cifra ha sido menor que el año inmediatamente anterior. El último año la reducción fue del 10% y para entender el contexto de todos los procesos de desarme que ha habido en Colombia, que es número grande, más de 16, el proceso con las FARC es donde menos asesinatos ha habido. Es exactamente la mitad. El objetivo debe ser uno, pero pensar que se han aumentado, es mentira”, dijo.

Publicidad

Reiteró que, según la justicia, los responsables son grupos narcotraficantes. No obstante, recalcó que, en materia de seguridad el gobierno aumentó el presupuesto.

“Hemos multiplicado por 400% el presupuesto de la UNP para proteger excombatientes. En línea con eso, hay una unidad especial en la fiscalía que se dedica a investigar esos crímenes y de los resultados que han dado y las sentencias de los jueces dicen que quienes los han matado, en más del 75% de los casos con grupos de narcotraficantes a principalmente las disidencias, Clan del Golfo y ELN”, informó.

Publicidad

Finalmente, recalcó que es falso que no se tenga la intención desde el Gobierno de protegerlos.

“Yo no lo llamaría fallas, pero en la medida en que hay un muerto, es una desgracia. Es un luto para todos. Pero lo que es absolutamente mentiroso es que no tengamos la voluntad de protegerlos, qué no se hayan incrementado todos los frentes, que no exista coordinación significativa, que no haya habido unos avances en materia de cifras. El año pasado, los mecanismos de emergencia, con el Ejército sacamos a la gente para salvarla, salvamos más personas de las que terminaron asesinadas, es una labor en la que debemos estar comprometidos todos pero, insisto, la calentura no debe estar en las cobijas y no hacemos nada tratando de mirarnos unos a otros de los que queremos que esto salga bien, tenemos que unirnos todos frente al enemigo común que es quienes están atacando en contra de ellos”, puntualizó.

Publicidad

Le puede interesar: