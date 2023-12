Es posible que algunas normas del Plan de Desarrollo de Petro también se caigan: magistrado Linares

Luego de ocho años como magistrado de la Corte Constitucional, el abogado de los Andes Alejandro Linares, se despide de las sentencias y fallos que lograron diagnósticos emblemáticos para la justicia colombiana.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, hizo un balance sobre la situación en el país y la constitucionalidad de muchas de las reformas que están haciendo carrera en el Congreso.

Sobre la reforma tributaria, aseguró que no se ha declarado toda la ley inconstitucional por vicios de forma, sino demandas específicas respecto a ciertos impuestos.

"En el sentido de que la Corte no quiere que los gobiernos, no solo el presidente Petro, sino en general, no gobiernen a través de decretos legislativos", dijo.

Explicó que es normal que de pronto algunas normas, si uno aplica la jurisprudencia vigente sobre leyes del Plan de Desarrollo, también se caigan. En ese sentido, aclaró que no se trata de formas contra el Gobierno ni contra el presidente Gustavo Petro.

Sobre el mandatario, aseguró que la Corte lo respeta, pero en materia de leyes, se trata más de un tema de trámite.

"Yo creo que la Corte respeta mucho y admira mucho al presidente Petro, pero tiene que ver cómo se tramitan las leyes en el Congreso de la República y cada cuatro años ocurre generalmente lo mismo. Lo mismo le pasó a Uribe, a Santos, todos los presidentes, parte de sus reformas son financiadas por la Corte Constitucional", dijo.

Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga: