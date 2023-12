Revise su puntaje: Gobierno cambió automáticamente el Sisbén de dos millones de familias

El Gobierno nacional acaba de cambiar el puntaje de Sisbén de dos millones de familias, luego de cruzar las bases de datos de la encuesta Sisbén con las de entidades como el Ministerio de Educación, el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito) y la Dian entre otros.

La mayoría de familias reclasificadas verán una subida en su puntaje: 995.000 pasaron al grupo C de familias que no son pobres, pero sí vulnerables y 588.000 al grupo D que es para familias que ni son pobres, ni son vulnerables. Ambos grupos (C y D) suelen ser los que menos ayudas y subsidios reciben pues la mayoría de programas sociales exigen cortes de grupos A y B (pobres extremos y pobres moderados).

Sin embargo, el impacto en los programas de ayuda depende de cada entidad, de los ciclos de pago y de su puntaje de corte.

Esto puede empezar a ocurrir también desde el próximo año, en este caso. Como ya sabemos también que yo creo que el principal es hablar del quinto desembolso de transferencia a Reta Ciudadana, lo cual se va a hacer a finales de este año, pero en este caso no se va a ver afectado por esta reclasificación Horacio Coral, director de desarrollo social del DNP.

En otras palabras, si usted recibió el cuarto giro de Renta Ciudadana va a obtener el siguiente, pero ya para el otro año revise su puntaje porque puede haber cambios.

Si usted no está de acuerdo con el puntaje que le asignaron puede reclamar en la oficina del Sisbén de su ciudad o municipio, sin embargo, tenga en cuenta que la idea del Gobierno es que en dos o tres años la encuesta Sisbén sea reemplazada por completo por un sistema automatizado.

Nosotros insistimos en la progresividad y en la importancia de las pruebas pilotos. Nosotros no vamos a ir eliminando estas encuestas de un momento a otro, sino de manera progresiva. Y lo que hemos dicho es que pues el día que tengamos el Registro Universal de Ingresos, pues ya no vamos a tener todos los líos que presenta con el estrato porque ya vamos a tener una información mucho más completa de lo que pasa cada día con la familia Jorge Ivan Gonzalez, director del DNP

La creación del Registro Universal de Ingresos está en el Plan Nacional de Desarrollo, va a incluir a futuro la información de los pagos a través del nuevo sistema del banco (pagos inmediatos) y será la referencia para que el Estado sepa a quien le cobra impuestos y a quien le da ayudas.

El Gobierno dice que la actualización de información permitirá que las ayudas lleguen a hogares donde antes no llegaban (errores de exclusión) y a focalizar mejor los recursos.

En los próximos meses el Gobierno incluirá progresivamente más información de registros administrativos para seguir depurando la base de datos. Por ejemplo, la información sobre tenencia de propiedades o transacciones financieras. En los planes está cruzar información con el Banco de la República y su nuevo sistema de pagos inmediatos.

