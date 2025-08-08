"Es un gran avance", gobernador de Boyacá sobre acuerdos con productores de carbón con el Gobierno

Boyacá ha sido escenario de importantes desarrollos en torno a las movilizaciones sociales. Mientras el paro de pequeños mineros que afectaba las carreteras de Cundinamarca y Boyacá fue levantado esta madrugada, la situación con los campesinos de alta ladera, conocidos como "parameros" que cultivan papa y cebolla, aún mantiene puntos de tensión, aunque se han logrado significativos avances.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, habló en Mañanas Blu sobre los acuerdos alcanzados con el sector minero, calificándolos como "un gran avance".

"Estamos muy felices con el acuerdo de ayer. Yo creo que es un gran avance", indicó Amaya en Blu radio.

El acuerdo con los pequeños mineros se centra en la dignificación de los productores y la garantía de una transición energética justa. Los puntos clave incluyen, pago de deudas, compra de carbón y operación de termoeléctricas.

"De una deuda de 26.000 millones de pesos con los pequeños mineros, ya se han pagado $15.000 millones, y los $11.000 millones restantes serán saldados, a más tardar, el 7 de septiembre", aseveró el mandatario.



Sobre la compra de carbón

"Estamos buscando nuevos acopios para que se pueda seguir almacenando. Es decir, se podría comprar más carbón, pero no se puede en este momento porque no hay almacenamiento", enfatizó Amaya.

Las termoeléctricas, como Corpochivor, seguirán encendiéndose y comprando carbón (hasta 50.000 toneladas al mes), especialmente en situaciones de fallas técnicas o alta demanda.

"Es importante aclarar que las termos se van a seguir prendiendo. Es decir, cuando una termo se prende, compra 50.000 toneladas al mes", afirmó el gobernador.



Transición energética

A largo plazo, se busca reubicar a estos mineros en actividades como la creación de granjas solares o el cultivo de cebada para su compra por cervecerías.

El gobierno, sin embargo, no declaró el carbón térmico como mineral estratégico, debido al mercado mundial.



Sobre paro de parameros

El mandatario también se refirió al paro de campesinos parameros y dijo que se han logrado 10 puntos de acuerdo, con los cuales se busca que se les permitan cultivar, trabajar y que sus tierras privadas puedan ser objeto de venta, corrigiendo una delimitación hecha por el gobierno anterior sin considerar la realidad del territorio.

"Me parece a mí una bestialidad y perdón que use esto, pero de verdad fue así", afirmó Amaya sobre la delimitación.

