Paro minero llega a su fin tras acuerdo entre Gobierno y productores de carbón

Luego de varios días de paro minero en las principales vías de Boyacá, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se llegó a un acuerdo con los pequeños y medianos productores de carbón térmico de la zona.

"Levantado el paro minero en Boyacá. Acordamos la transición energètica para la pequeña minería del carbón en Boyacá", indicó, noticia que fue celebrada y minutos después los camioneros comenzaron a despejar las principales vías tras el acuerdo entre ambas partes.

Paro minero en Cundinamarca // Foto: AFP

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entre los acuerdos a los que se llegaron se destacan:



Garantizar que no se imponga IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón.

Establecer acuerdos de pago para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada.

Revisar la metodología de cálculo de regalías.

Conformar mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería.

Iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales.

Acompañamiento institucional (Gobernación de Cundinamarca, Agencia Nacional de Minería, CAR) a las mesas de trabajo para definir cronogramas de respuesta a las solicitudes de formalización de pequeños y medianos mineros.

"Las afectaciones en el abastecimiento de alimentos, así como las limitaciones en atenciones vitales como la salud y fundamentales como la educación en los municipios impactados, hacían urgente resolver esta situación lo antes posible. Nuestro reconocimiento al gobernador @CarlosAmayaR por liderar este acuerdo entre el Gobierno Nacional y los mineros", dijo.

El Gobierno nacional y diversas instituciones, tras cuatro días de manifestaciones pacíficas. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, expresó su gratitud al presidente Gustavo Petro “por su orientación para buscar este acuerdo”, así como al ministro de Minas y Energía por su disposición y experiencia en el proceso de concertación.

Amaya también agradeció profundamente a los quince voceros y a cada uno de los mineros boyacenses que se manifestaron de manera pacífica, reconociendo su esfuerzo diario por sacar adelante a sus familias. Subrayó que no fue necesaria ninguna acción de fuerza por parte de la Policía, lo cual demuestra, según sus palabras, que “con diálogo se consiguen resultados”.