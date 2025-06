Esposa de Miguel Uribe: "Sigue luchando por su vida, está anclado a esta tierra"

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, herido en un atentado el pasado sábado, "permanece en estado crítico" pero "estable", señaló este martes la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado.

Según ese centro médico, "el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico".

Fundación Santa Fe - Miguel Uribe Foto: AFP

"En esa franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición", agrega el parte médico, tercero que se emite sobre el político.

Su esposa, Claudia Tarazona, habló a las afueras de la clínica, donde agradeció a los colombianos por mantener a su esposo en sus oraciones.

Aseguró que el senador sigue luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece desde el pasado sábado en la noche.

"Quiero contarles que Miguel es un guerrero sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla, está anclado a esta tierra", dijo.

"Le pido a los colombianos que no paren de rezar. He sentido cada rezo y se lo transmito a Miguel, con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando. Tenemos una causa que no podemos olvidar, el país está en guerra. Hago un llamado a todos los sectores, a que sabemos este país. Ningún niño en Colombia tendría que contar que su papá recibió un disparo en la cabeza", agregó María Claudia Tarazona.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado a tiros el sábado por la tarde cuando participaba en un mitin en el barrio bogotano de Modelia, y fue intervenido quirúrgicamente el mismo día en la Santa Fe, por las heridas sufridas en la cabeza y en una pierna.