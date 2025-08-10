Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Esposa de Miguel Uribe Turbay da esperanzador mensaje sobre su salud: “Está estable”

Esposa de Miguel Uribe Turbay da esperanzador mensaje sobre su salud: “Está estable”

A través de Instagram, agradeció las oraciones y el apoyo recibido, destacando la labor médica y “la ayuda de Dios y la Virgen María” en su recuperación.

Esposa de Miguel Uribe comparte doloroso mensaje tras dos meses del atentado
Nuevo mensaje de María Claudia Tarazona
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 09:00 p. m.

Más de dos meses después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el parque El Golfito, en Modelia, Bogotá, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un nuevo y alentador mensaje sobre su estado de salud.

En la noche de este domingo 10 de agosto, María Claudia Tarazona confirmó que Miguel Uribe Turbay se encuentra estable, luego de que sufriera una hemorragia en el sistema nervioso central, complicación que lo llevó nuevamente a una condición crítica, hecho que informó la Fundación Santa Fe el pasado sábado 9 de agosto.

“Un rosario por la paz de Colombia y la salud de Miguel”, escribió junto a una publicación en Instagram, en la que agradeció las oraciones y mensajes de apoyo recibidos. “Recibo con amor y gratitud la solidaridad y el cariño de todos los colombianos y de todas las personas en los distintos lugares del mundo, por la salud y evolución de Miguel", aseguró.

"En días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y, sobre todo, la ayuda de Dios, está superando y hoy se recupera y está estable. Todo proceso tiene sus dificultades, pero seguimos adelante, confiando en todo su equipo médico, en la inmensa generosidad de Dios y la Virgen María que no lo desamparan nunca”, se lee en el esperanzador mensaje.

