Está detenido pese a graves quemaduras: familiar de sobreviviente de incendio en Soacha

BLU Radio conoció el caso de una mujer que asegura que su esposo fue una de las personas heridas que sobrevivió al incendio, ocurrido en Soacha en el CAI de San Mateo el pasado 4 de septiembre, y que a la fecha ha dejado nueve personas muertas.

La mujer relata que su esposo fue dado de alta hace tres días, pero fue llevado de inmediato a una UPJ pese a que aún sigue con heridas y quemaduras en el 50% de su cuerpo. “En la cara, en las piernas y los brazos. Está detenido pese a que tiene vendas y quemaduras en la mitad del cuerpo”, sostuvo.

“Él se encuentra en la UPJ, las heridas necesitan curación y necesita terapias, le dijeron que le daban salida, pero se lo llevaron de una vez, no me le dieron la casa por cárcel. Yo sé que él cometió un error, pero no es la manera de que lo tengan, por favor si pido ayuda en este tema”, agregó.

Además, manifestó que desde hace más de dos meses que ocurrieron los hechos, solamente lo ha podido ver una vez. “Hace dos semanas por videollamada, pero todo fue muy rápido”.

“Lo vi muy mal, está irreconocible, por favor al menos que lo tengan en el hospital, va a estar mejor. Es más, hasta esposado lo tenían en la camilla, pido consideración porque también es un ser humano, mi hijo también, pues sufre y apenas tiene dos años”.