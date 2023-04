Esta semana inicia la construcción de la ponencia de la reforma laboral

Para esta semana está previsto que inicie la construcción de la ponencia que será presentada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con la reforma laboral que presentó el Gobierno nacional.

Los ponentes de la reforma laboral en la Cámara de Representantes se reunieron en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro , los ministros de Trabajo y del Interior, entre otros, para definir cómo se trabajará y se socializará la reforma que debe iniciar su trámite en los próximos días.

Uno de los primeros acuerdos a los que se llegó es que el próximo 25 de abril estaría lista la ponencia para su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y, además, se adelantaría una reunión con diferentes sectores.

“Conforme a ese trámite sea solventado podemos iniciar con nuestra reforma laboral y esperaríamos que sea después del 25”, señaló la representante María Fernanda Carrascal.

Además, la congresista agregó que se está mejorando la reforma para que coja más fuerza.

“El acuerdo al que hemos llegado es que vamos a mejorar la reforma, no la vamos a cambiar porque si cambiamos su estructura ya no habría reforma y ya no se cumpliría el propósito del presidente y sus electores, entonces lo que vamos a hacer es mejorarla. Para ese propósito lo que vamos a hacer es que vamos a tener una reunión relativamente corta con la ministra de Trabajo y luego vamos a tener una inmersión también con la ministra y todo su equipo de un día completo”, aseguró.

Son ocho los ponentes que tendrá esta reforma en el Congreso de la República, entre estos, están los representantes María Fernanda Carrascal, Germán Gómez, Juan Camilo Londoño, Andrés Forero, Betsy Pérez, Héctor Chaparro, Jorge Quevedo y Víctor Salcedo.

