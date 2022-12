Estaba metida en un autismo de víctima cuando pedí reparación: Íngrid Betancourt

La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, en diálogo con BLU Radio, explicó las razones por las que interpuso una demanda contra la Nación por el secuestro del que fue víctima por parte de las Farc.

Dijo que al principio no entendió la “ola de odio” que despertó su decisión y que se sintió agredida.

“Con el paso del tiempo entendí qué fue lo que sucedió. Los elementos son varios. Era un momento en que Colombia estaba viviendo una situación particular, yo estaba viviendo una situación particular. Creo que a mí me faltó entender que lo que parecía obvio para nuestros compañeros de secuestro de pronto no lo era percibido de la misma manera”, expresó.

Agregó que pedir reparaciones es algo legítimo, aunque reconoció que “la forma” como lo hizo "no fue conveniente”.

“Hubo momento en el cual los colombianos sintieron que lo que estaba solicitando era absurdo. No lo eran para mí (…) Yo estaba en una especie de autismo de víctima y estaba pensando en lo que significaba para mí la reparación”, puntualizó.

Diálogos de paz

En cuanto al proceso de paz, Betancourt dijo que conoce a las Farc y que es un hecho que el grupo guerrillero “está empeñado en poner fin al conflicto”.

“Creo que están firmes en el deseo de la paz y creo que es sincero”, expresó.

También indicó que el “amor tiene que ser más grande que el odio” y que por lo tanto está dispuesta a abrazar a sus captores.

“Es duro, es abrazarnos sin olvidar, pero es entender que ese abrazo es lo que va a sellar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Que ellos puedan vivir en ese futuro que nosotros no hemos podido lograr”, manifestó.