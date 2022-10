Estalla crisis entre Gobierno y Farc por demoras en construcción de zonas veredales

El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, se refirió a las demoras que han persistido en la construcción de los campamentos de las zonas veredales de concentración donde actualmente están agrupadas las Farc.

Jaramillo indicó que durante la construcción de estos espacios se han presentado demoras por las mismas exigencias de las Farc, algunas que según él, no estaban incluidas en el acuerdo final.

“En muchos campamentos los guerrilleros de las Farc no han permitido esas construcciones porque hacen exigencias que no se acordaron con el secretariado, que no están en el acuerdo”, dijo Jaramillo.

Por su parte, Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, ratificó lo señalado por Jaramillo y aseguró que hay elementos que no estaban contemplados en la negociación y que no hacen parte de la infraestructura propia de un campamento transitorio.

“Han pedido 2 polideportivos, una sala audiovisual, 12 oficinas para comandantes, ya no querían campamentos si no casas con baños adentro, cancha sintética de fútbol”, dijo Córdoba.

Por su parte, las Farc calificaron de “compleja” esta situación y aseguraron que no se están pidiendo cosas que no fueron acordadas.

“La situación esta compleja pero no estamos aspirando a cosas suntuosas, son exigencias elementales”, dijo ‘Pastor Alape, negociador de las Farc.

“Hay materiales en malas condiciones, Romaña no está pidiendo pisos de mármol, el Gobierno no ha querido cumplir, la prepotencia del Gobierno, hicieron unos contratos de manera unilateral, no es una dádiva del Gobierno, se debe exigir lo acorado”, dijo Alape.