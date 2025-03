"Están dadas las condiciones": Camilo González sobre prorrogar cese al fuego con disidencias

El Gobierno nacional adelanta un diálogo con las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá' y alias 'Andrey', en el marco del proceso de paz. Las partes han acordado un cese al fuego que vence, en principio, el próximo 15 de abril. Sin embargo, el cese podría ser prorrogado.

"Esta prórroga del cese al fuego se vence el 15 de abril, están dadas las condiciones para que tengamos un nuevo periodo de cese al fuego en el cual nos enrutemos precisamente a un acuerdo marco y ruta para la paz que nos dé una certeza no solamente en lo que resta de este Gobierno, sino hacia los próximos gobiernos”, dijo Camilo González Posso, el jefe negociador del Gobierno con las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Andrey'.

Además, el Gobierno también abordará en el próximo ciclo de diálogos de paz la situación de orden público que se presenta en algunas zonas como el Huila, donde se han registrado combates en las últimas horas entre el Ejército y las disidencias de las Farc .

“Se han presentado situaciones en el Huila, que están siendo evaluadas por el mecanismo de verificación, algunas comprometen a unidades del bloque Briceño y otras a gente del bloque que tiene su eje en el Cauca, por supuesto se está vigilando que no haya reclutamiento de niños y niñas, que no haya infracciones al cese al fuego y que no se tengan operaciones de expansión, de eso vamos a hablar en el próximo ciclo”, agregó González.

Según el Gobierno, el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral ha reportado que más de 150 eventos han sido prevenidos durante la vigencia de la medida, también habría una reducción de afectaciones contra la población civil. El pasado fin de semana las partes se reunieron en la Macarena, en el Meta, en un diálogo social con más de 200 campesinos de la región; allí, las delegaciones llegaron a algunos acuerdos.

"Los campesinos y campesinos llegaron de veredas muy distantes del casco urbano de municipios de Meta y Guaviare y durante tres días trabajarán con delegados de instituciones del Estado colombiano en la búsqueda de acuerdos en cinco temas fundamentales para la región: protección de parques naturales, ordenamiento ambiental y derechos territoriales campesinos e indígenas, zonas de reserva campesina. Derechos territoriales en zonas de reserva forestal, limitaciones y Derechos Humanos y Seguridad”, señala el comunicado firmado por las partes.