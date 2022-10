Este mes estará listo el contrato de alimentación de 15 mil niños en La Guajira

La ministra de Educación, Janeth Giha, confirmó en su visita al departamento de La Guajira que a finales del mes de marzo se deben tener en funcionamiento los programas de alimentación y transporte escolar.



Además, se informó que de los 15 mil niños que se identificaron que estaban por fuera del sistema escolar, 4.555 ya iniciaron clases, y que se proyecta que el resto lo haga a más tardar la tercera semana de marzo.



"La meta del Gobierno Nacional es garantizar que todos los estudiantes estén en el aula de clase, porque no hay nada más importante que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar. Nuestro principal propósito es ayudarlos a cumplir sus sueños, que cuando crezcan sean doctores, abogados, astronautas, ingenieros… lo que quieran ser", dijo la ministra de Educación.



Los temas que está manejando directamente el Ministerio de Educación en La Guajira son aumento en el número de matrículas de niños y jóvenes; pago de la nómina de los docentes; Plan de Alimentación Escolar (PAE); transporte de los estudiantes; y revisión de la información y de las cuentas de la educación en La Guajira.



La ministra de Educación, Janeth Giha, confirmó en su visita al departamento de La Guajira que a finales del mes de marzo se deben tener en funcionamiento los programas de alimentación y transporte escolar.



Además, se informó que de los 15 mil niños que se identificaron que estaban por fuera del sistema escolar, 4.555 ya iniciaron clases, y que se proyecta que el resto lo haga a más tardar la tercera semana de marzo.



"La meta del Gobierno Nacional es garantizar que todos los estudiantes estén en el aula de clase, porque no hay nada más importante que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar. Nuestro principal propósito es ayudarlos a cumplir sus sueños, que cuando crezcan sean doctores, abogados, astronautas, ingenieros… lo que quieran ser", dijo la ministra de Educación.



Los temas que está manejando directamente el Ministerio de Educación en La Guajira son aumento en el número de matrículas de niños y jóvenes; pago de la nómina de los docentes; Plan de Alimentación Escolar (PAE); transporte de los estudiantes; y revisión de la información y de las cuentas de la educación en La Guajira.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El exlíder paramilitar Hernán Giraldo Serna fue condenado a 16 años y medio de cárcel en Estados Unidos. El antiguo jefe del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC había sido extraditado en el año 2008.



-En política, hay consenso al interior del liberalismo elegir el candidato presidencial del partido a través de consulta popular.



-Mientras tanto, siguen los acercamientos entre el expresidente Uribe y el ex procurador Alejandro Ordóñez. Se concretaron algunos puntos de partida en la carrera hacia la Casa de Nariño.



-Dos ciudadanos extranjeros y uno más colombiano fueron capturados en las últimas horas en Medellín por abuso sexual en contra de menores de edad. Se investiga si hacen parte de una red de prostitución y pornografía infantil.



-Luego de que el Departamento de Estado alertara sobre la constante violación a los derechos humanos en Venezuela, analistas internacionales coinciden en señalar que Estados Unidos no ha encontrado formas de presión efectivas para frenar la situación en ese país.



-En Cartagena Joanis Argilagos y Yuberjen Martínez se vuelven a enfrentar en la Serie Mundial de Boxeo luego de su pelea en los Olímpicos de Río.



-El debate sobre si la canción 'La Bicicleta' es un plagio o no sigue siendo uno de los principales temas en redes sociales.



-El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmó el decreto que da vía libre a Lagos de Torca, la iniciativa en el norte de la ciudad que incluye viviendas, centros culturales, colegios, hospitales y zonas ambientales existentes.



-Más de 1 millón de ciudadanos en 5 localidades de Bogotá, se beneficiarán con la construcción de seis nuevos proyectos hospitalarios.