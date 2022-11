Este miércoles, Gobierno y Farc reanudan diálogos de paz en La Habana

El pasado 26 de febrero tuvo lugar una reunión entre los delegados de Noruega y Cuba, países garantes para el proceso de paz, y los delegados del Gobierno y de la guerrilla en La Habana, para discutir el episodio, en que cuatro de los principales negociadores de las Farc hicieron proselitismo armado en el municipio de Fonseca. (Lea también: Esperamos que el 2016 marque el fin del conflicto: canciller Holguín )

Publicidad

Para superar la crisis fue necesario que el presidente Juan Manuel Santos se reuniera en Bogotá con el canciller de Noruega para pedirle con urgencia sus buenos oficios para normalizar el curso de las conversaciones.

Por otro lado, fuentes diplomáticas de alto nivel le confirmaron a Blu Radio que Jean Arnault sería el jefe de la misión de ONU que se encargará de verificar la dejación de armas y el cese bilateral al fuego entre el Gobierno y las Farc una vez se firme el acuerdo definitivo entre ambas partes. (Lea también: Jean Arnault sería jefe de la misión de ONU para el fin del conflicto )

Publicidad

Además, se pudo establecer que regresó al país la misión de la ONU que realizó una primera avanzada en territorio colombiano y que viajó a Nueva York para ofrecer un reporte de lo que fue este primer acercamiento en campo.

Publicidad

Cabe resaltar también que el pasado lunes el presidente Juan Manuel Santos declaró que la Jurisdicción Especial de Paz “no reemplaza nuestras instituciones de justicia ni nuestro poder legislativo”, en referencia al acuerdo de justicia firmado con las Farc.

Al respecto también se pronunció el exmagistrado Juan Carlos Henao, quien dijo que renunciaría si alguien encuentra un mecanismo diferente a la justicia transicional para acabar una guerra.

Publicidad

“Que se entienda: ¿cómo hacer una transición de un país en conflicto y en guerra si no es con el mecanismo de la justicia transicional? El que me responda eso y me dé otra solución yo le juro que casi que renunciaría a lo que hice”, enfatizó.