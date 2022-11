“Este puente es para disfrutar, la recomendación es conducir con precaución”: Policía de Tránsito

A partir de este viernes, 4 de noviembre y durante el fin de semana del 5, 6 y lunes 7 festivo, miles de colombianos que aprovecharon el puente para salir empezarán a retornar a sus diferentes ciudades, es por eso que, la Policía de Tránsito dispuso de ciertas recomendaciones para que los conductores no tengan ningún problema a la hora de transitar por las carreteras.

El director de tránsito de la Policía Nacional, Wilson González, habló en Noticias de la Mañana sobre las recomendaciones para transitar en las carreteras del país este puente festivo.

Publicidad

“A nivel nacional, nosotros tenemos un paso de peaje aproximado de 3’500,000 vehículos que van a estar circulando durante las carreteras en este puente festivo, En Bogotá, tenemos un promedio de 350.000 egresando e ingresando un promedio de 246.000, hasta el momento ese es el balance que esperamos”, dijo.

Según González, los conductores deben conducir con precaución por la ola invernal y las fuertes lluvias que se han presentado en el país. Además, explicó los canales de atención para llamar ante posibles accidentes de tránsito en las carreteras.

“La sugerencia es que los conductores conduzcan con precaución, estamos en una ola invernal muy fuerte. La región andina es donde hemos tenido mayores dificultades, la sugerencia es la conducción preventiva. Nosotros tenemos nuestras redes sociales activas, tanto como las del Ministerio de Transporte como la dirección de tránsito de la Policía Nacional para lo que se pueda presentar en las diferentes vías del país. Además, tenemos 110 puntos de control en los diferentes correderos viales para verificar el perfecto funcionamiento de estas”, aseveró.

El director de tránsito de la Policía Nacional, Wilson González, aseguró que hay cierres en algunas carreteras del país por mantenimiento y explicó las principales recomendaciones a tener en cuenta en este puente festivo.

Publicidad

“Tenemos paso restringido en Santander, en Antioquia en la vía que conecta con Chocó, en el corredor Bogotá-Girardot también, esto por los arreglos que se están haciendo en esas carreteras. No hay que conducir en estado de embriaguez, no hay que adelantar en la carretera, no conducir con elementos distractores, es decir, todos tenemos que ser conscientes que es un puente para disfrutar con nuestras familias, por eso hay que tener precaución en las vías”, dijo.

Escuche la entrevista completa:

Publicidad

Le puede interesar: