Esto tiene que parar: columna de Ricardo Ospina sobre corrupción en el PAE

La indignante corrupción que nos carcome, puede tener su peor rostro cuando se dedica a quitarle a un niño humilde la oportunidad de alimentarse, de desarrollar su cerebro y de romper el círculo vicioso de la pobreza con oportunidades intelectuales y físicas.



Ese rostro no debería volverse paisaje para los colombianos, quienes deberíamos exigir en todos los tonos y escenarios, que los políticos y particulares que se aprovechen de los dineros del Programa de Alimentación Escolar, PAE, con el fin de llenar sus bolsillos y de financiar sus campañas políticas, deben pagar largos años de cárcel y tener la peor sanción social posible por sus actos.



Es que en la medida en que levantamos la alfombra, descubrimos la podredumbre con la que por medio de fundaciones ficticias en Huila, Santander, Meta, Bolívar, Magdalena y otros departamentos, se robaron miles de millones de pesos que debieron haber sido destinados para la alimentación de los menos favorecidos.



Además de Cartagena, Blu Radio encontró nuevos desarrollos de este indignante hecho en Santander y en Huila.



Le puede interesar: Se conocen nuevas irregularidades en el PAE; esta vez en el Huila.



BLU Radio contactó a Reynel Arturo Cuellar Meneses, representante legal de la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar ‘La Galaxia’, ubicada en zona rural del municipio de Tarqui, al sur del Huila, y aseguró que nunca han hecho negocios con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, y que nunca suministraron postres ni recibieron 20 millones de pesos por este servicio.



“Eso nunca ha sido verdad, yo nunca he tenido conocimiento sobre eso. Yo la verdad me quedé asombrado que iban a ir por mí de la Fiscalía a que diera una declaración. No tengo idea de esa cooperativa ni de quién la maneja”, sostuvo Cuellar Meneses.



Asimismo, indicó que no entienden cómo terminaron implicados en esta investigación y que desde la asociación nunca han manejado dineros.



Hoy, tras conocer todos estos escándalos, queda claro que hay detrás una red de cooperativas y fundaciones que se hacen favores políticos mutuos y se financian sus campañas unos a otros. Esto tiene que parar.