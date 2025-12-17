En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Condenan al exgerente de la morgue de Harvard por vender restos humanos

Condenan al exgerente de la morgue de Harvard por vender restos humanos

Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable en mayo de traficar con restos humanos robados, que incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas, entre 2018 y, al menos, marzo de 2020.

Publicidad

Publicidad

Publicidad