"Estoy agradecida por ir a África, por fin nos tomaron en cuenta": Pres. Cámara de Comercio de Chocó

La presidenta de la Cámara de Comercio de Chocó, Elsa Paselia Delgado, expresó en Mañanas Blu su gratitud por ser tomada en cuenta para el viaje con la vicepresidenta Francia Márquez a África, y habló sobre lo que esperan lograr la visita a Kenia, Etiopía y Sudáfrica.

Delgado explicó que la Cámara de Comercio de Chocó recibió la invitación de la vicepresidenta Francia Márquez para participar en una reunión con la directora mundial de la OCDE en febrero pasado. Durante esta reunión, según relató, la vicepresidenta mencionó su intención de hacer un viaje a África de intercambio y de otras gestiones, y pidió que la Cámara de Comercio de Chocó los acompañara.

Delgado se mostró emocionada por la oportunidad y dijo que esta experiencia es irrepetible, especialmente para un departamento que ha sido históricamente excluido.

“Colombia es un país racista, porque yo soy muy negra y lo he sentido también. Porque yo me imagino que donde hubiese allí personas de mayor connotación, hijos de expresidentes, a lo mejor, ni se le hubiera hecho ruido a este viaje. Pero también vamos personas muy afro y que somos de territorios. Yo me siento de verdad y les digo con toda sinceridad, me siento muy bendecida, bendecida porque nos tuvieron en cuenta”, manifestó.

En cuanto a las expectativas del viaje, Delgado dijo que espera conocer modelos productivos de los países que visitará, que han tenido dificultades, pero que han sabido sortearlas. También mencionó su intención de aprender sobre las culturas y raíces africanas, y establecer contactos con empresarios y líderes para posibles futuras colaboraciones.

“Cuando le presenté el viaje a la junta directiva de la Cámara de Comercio le pareció sumamente interesante. Y desde allí empezó a ver el viaje no como un gasto, sino como una inversión. Nosotros somos un tejido empresarial de microempresario en un 98 % y el departamento del Chocó es un departamento netamente consumidor, que no llega a tener una participación en el Producto Interno Bruto de este país, ni siquiera del 0.5 %. Entonces, nosotros ir allá, lo que estamos esperando, no solamente venir a dar un informe, sino capitalizar buenas prácticas, buena experiencia para ver cómo la replicamos en nuestro territorio”, puntualizó.

Financiamiento del viaje a África

Delgado confirmó que la Cámara de Comercio de Chocó es responsable de financiar los viáticos de los participantes, aunque la vicepresidenta Márquez proporcionó el transporte aéreo para el viaje.

Cooperación sur - sur o “reconectarnos con África” son dos frases que se han reiterado desde el Gobierno colombiano para explicar el viaje de más de una semana de la vicepresidenta Francia Márquez a tres países de África: Sudáfrica, Kenia y Etiopía.

Para la Cancillería no es algo sólo simbólico que se envíen embajadores afro al continente, es una estrategia que busca crear lazos en distintas materias, desde la diplomática hasta la cultural. De hecho, Colombia es el tercer país del continente americano con más alto porcentaje de población afrodescendiente, después de Estados Unidos y Brasil, según la Vicepresidencia, y por eso hablan de que es “la visita oficial al continente africano con la agenda más ambiciosa en 26 años”.

