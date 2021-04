Estuvimos a punto de firmar cese al fuego con el ELN. No firmó conmigo y mire cómo estamos: Santos

Durante un conservatorio organizado por la JEP sobre la justicia transicional, el expresidente Juan Manuel Santos reveló que así como hizo un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, lo quiso hacer con el ELN empezando con un cese al fuego.

“Infortunadamente con el ELN no se logró lo mismo. Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir del gobierno, infortunadamente hubo un muy importante vocero del actual gobierno que fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este gobierno, sino con el próximo, y el ELN se creyó ese mensaje y no firmó conmigo, y mire en lo que estamos”, explicó Santos.

Santos también se refirió a la importancia de cumplirles a los campesinos para restituir los cultivos ilícitos como política que pide la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden .

“Ese es un cambio muy importante y el gobierno del presidente Biden ha entendido perfectamente y están diciendo allá directa y abiertamente que la implementación del proceso de Paz es la prioridad en la relación con Estados Unidos, porque ellos participaron muy activamente en todo el proceso”, narró el exjefe de Estado.

El expresidente defendió la legitimidad de la JEP, explicó que la elección de los magistrados se hizo de manera transparente y que no es falso que tengan ideología de izquierda “eso lo dicen par a hacer politiquería”.

Santos aseguró que el próximo mes asistirá a otro conversatorio en la Comisión de la Verdad como invitado para hablar de la necesidad de cumplirles a las víctimas.