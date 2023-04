"Evacuación de familias en Nevado del Ruiz es preventiva; no generar pánico": gobernador de Caldas

Un total de 40 familias que viven en el municipio de Villamaría, cerca al Nevado del Ruiz , serán evacuadas de manera preventiva ante la alerta naranja que se mantiene por las emisiones y movimientos del volcán durante los últimos días.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, recalcó que esta medida es “preventiva” y, en ese sentido, hizo un llamado a no generar pánico y a no compartir fotos de volcanes activos que no corresponden a la situación que se vive actualmente en el departamento.

“Estamos tomando todas las medidas y ahí entramos en el caso de 40 familias que están más cerca y, por eso, se han tomado las medidas y las siguientes decisiones: primero, prohibir el acceso de cualquier persona al Parque Nacional del Nevado del Ruiz y, con la alcaldesa (e) de Villamaría, tomamos la decisión de comenzar la evacuación, que es preventiva; no queremos generar ningún pánico económico ni social”, señaló.

Según explicó el gobernador Velásquez, de los municipios que podrían salir más afectados en caso de que el volcán haga erupción, está el de Villamaría. En ese sentido, recordó que hay un sistema de alerta temprana para evitar tragedias.

“Muchas veces creemos que el Nevado del Ruiz está en Manizales, pero el municipio de mayor proximidad es Villamaría, es vecino, es de metros (…) Si el volcán hiciera erupción en este momento, ellos ya saben a dónde llegar”, puntualizó sobre las estrategias que hay de evacuación y prevención.

Por su parte, el director encargado de la Unidad de Gestión del Riesgo, Luis Fernando Velasco, comentó en Mañanas Blu que, ante la información que se ha difundido en los últimos días, es importante aclarar que lo que se registra en el Nevado del Ruiz “son una señales” y frente a esto se alista un plan preventivo.

“Lo que uno tiene que evaluar no solo es el número de sismos, sino la cercanía al cráter y en este caso es evidente que muchos de esos sismos están relativamente cerca al cráter”, detalló.

Escuche las entrevistas completas en Mañanas Blu, con Néstor Morales: