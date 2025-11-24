En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Everth Bustamante narra episodio con la esposa de Petro: “La encontré con un arma y a él drogado”

Everth Bustamante narra episodio con la esposa de Petro: “La encontré con un arma y a él drogado”

Everth Bustamante revela en su libro que el hoy presidente de la República no tuvo ninguna importancia política en el M-19: "Petro es una tragedia peor que el Palacio de Justicia".

Publicidad

Publicidad

Publicidad