Everth Bustamante narra episodio con la esposa de Petro: “La encontré con un arma y a él drogado”

En una conversación con Mañanas Blu, el exsenador y exintegrante del M-19 Everth Bustamante, profundizó en los episodios más controvertidos de su libro Rebeldía, armas y democracia. Entre ellos, destaca un relato: una madrugada de 1992 en la que asegura haber encontrado a la entonces esposa de Gustavo Petro “con un arma en la mano”, mientras —según su testimonio— el hoy presidente se encontraba en un “estado deplorable, drogado y alcoholizado”.

Este episodio, desconocido públicamente hasta la publicación de su obra, se suma a una serie de afirmaciones con las que Bustamante busca cuestionar la trayectoria personal y política del actual jefe de Estado.

Bustamante recordó que el hecho ocurrió un sábado de 1992, cuando uno de los escoltas de Petro llegó alarmado a su casa para pedir ayuda. Según su relato, al llegar al domicilio del entonces representante a la Cámara encontró una escena tensa.

“La encontré con un arma porque Petro estaba en una condición totalmente deplorable; era evidente que había consumido droga y alcohol”, afirmó durante la entrevista, tras añadir que había otras dos personas presentes, conocidas por acompañar al mandatario en distintos viajes.



El exsenador sostuvo que aquel momento fue decisivo para comprender las dinámicas personales y políticas que, según él, rodeaban a Petro.

“Ese solo hecho fue para mí suficiente entender quién era Gustavo Petro”, asegura. A partir de entonces —relata— se distanció por completo del dirigente, quien, según afirma, luego lo acusaría de ser “un traidor”.

Bustamante justifica que no hubiera revelado este incidente antes explicando que su libro es una memoria cronológica. “No quise contaminar el texto con conductas tan cuestionadas”, dice. Por ello, reservó el tema para un subcapítulo final dedicado al hoy presidente, del que también afirma: “Todo lo que toca Petro contamina”.



¿Qué tan importante fue Petro en el M-19?

Uno de los ejes centrales de la entrevista gira en torno al lugar que Gustavo Petro ocupó realmente dentro del M-19. Para Bustamante, el presidente ha exagerado sistemáticamente su presencia en los hitos políticos y militares de la organización.

“Él no tuvo ninguna importancia en la historia del M-19; no hay un solo documento, una sola discusión o un solo aporte”, afirmó en Mañanas Blu.

Bustamante recordó su primer contacto indirecto con Petro en 1978, cuando un colaborador describió al joven militante como alguien “desordenado, incumplido y que no miraba a los ojos”. Sobre su actividad política en la clandestinidad, recalca que Petro nunca perteneció al ala militar y que su papel se limitó a ser parte de un comité de simpatizantes. “Cuando se realizó la operación del Cantón Norte, él salió corriendo. No volvió”, afirmó.

Asimismo, desmiente la versión que Petro expone en su libro Una vida, muchas vidas, donde asegura haber participado en negociaciones de paz y redactado documentos clave. “Basta con leer el libro de Rafael Pardo para entender que ni siquiera estuvo en esa reunión”, enfatiza.

Petro pidió ondear bandera del M-19 en acto público para homenajear a Carlos Pizarro

Sobre la personalidad del presidente Gustavo Petro

Bustamante hizo un retrato duro sobre la personalidad del mandatario. Para él, desde joven, Petro mostró rasgos que hoy considera intactos: descalificación del entorno, falta de rigor y una tendencia a ubicarse en el centro de todo acontecimiento. “Él considera que hace parte de todos los acontecimientos de la historia; no puede estar por fuera”, dice Bustamante.

En su opinión, estas características habrían permeado la gestión presidencial. “Improvisa, cree que la política es discurso y por eso los resultados de su gestión son un fracaso”, sentenció tras afirmar que eso se refleja en sectores como economía, salud, educación y seguridad.

El exsenador incluso propone que altos cargos del Estado deberían someterse a exámenes psicológicos, psiquiátricos y de consumo de sustancias. “Es una condición que está probada en el caso de Gustavo Petro”, afirmó. Dijo que hay “evidencias públicas” de episodios ocurridos en varios países.

Críticas políticas y la acusación de ‘converso’

Bustamante también respondió a quienes lo señalan de hablar desde una posición ideológica contraria al presidente, en especial por su vinculación al Centro Democrático. Ante comentarios como los del exguerrillero León Valencia, quien lo tilda de “converso”, Bustamante replicó: “Los verdaderos traidores al pensamiento del M-19 son ellos, que han sido incapaces de dialogar y han traicionado los acuerdos”.

Para el exsenador, la Constitución de 1991 —impulsada por el M-19— representa un pacto social que Petro no ha honrado. Lo acusa de promover una nueva constituyente sin justificación y de fallar en el desarrollo de políticas sociales estructurales.