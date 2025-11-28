En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Exalcalde de Bojayá Manuel Palacios rinde versión ante la JEP por presuntos nexos con paramilitares

Exalcalde de Bojayá Manuel Palacios rinde versión ante la JEP por presuntos nexos con paramilitares

Estos reportes lo relacionan con acciones que habrían facilitado operaciones de las antiguas AUC en el Atrato, hechos que hoy son materia de investigación y contraste judicial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad