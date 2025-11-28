Exalcalde de Bojayá Manuel Palacios rinde versión ante la JEP por presuntos nexos con paramilitares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión voluntaria al exalcalde de Bojayá Manuel Joaquín Palacios Asprilla, vinculado al Caso 04 y al Subcaso Región Atrato del Caso 09. Su comparecencia, realizada el lunes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, se dio en calidad de aspirante a compareciente como agente del Estado no integrante de la fuerza pública.

De acuerdo con la JEP, su citación responde a su solicitud de sometimiento y a informes de víctimas y organizaciones, que lo señalan de presuntos acuerdos con paramilitares. Estos reportes lo relacionan con acciones que habrían facilitado operaciones de las antiguas AUC en el Atrato, hechos que hoy son materia de investigación y contraste judicial.

Palacios Asprilla fue condenado por concierto para delinquir agravado debido a señalamientos del exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. La justicia ordinaria le impuso una pena de 90 meses de prisión y una multa de 6.500 salarios mínimos, proceso por el cual obtuvo libertad condicional en 2024.

Durante la diligencia, convocada por la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín, la Sala buscó que Palacios Asprilla entregara información nueva, verificable y coherente con su trayectoria política. Fue alcalde de Bojayá entre 1995 y 1997, diputado del Chocó entre 2001 y 2004 —periodo en el que ocurrió la masacre de Bojayá— y nuevamente alcalde entre 2008 y 2010.



La JEP indicó que la Sala de Reconocimiento evaluará la utilidad y veracidad de los aportes entregados, antes de remitir el análisis a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Esta última determinará si Palacios Asprilla cumple con el compromiso de aportar verdad plena, requisito para avanzar en su proceso de sometimiento.

En la audiencia estuvieron presentes víctimas y autoridades de los cuatro pueblos indígenas, así como representantes de consejos comunitarios. La diligencia fue acompañada por traductores y equipos psicosociales en una sala espejo habilitada en Quibdó, garantizando la centralidad de las víctimas y un enfoque restaurativo.

La JEP reiteró que quienes buscan someterse a esta Jurisdicción deben hacer aportes efectivos y contrastables que permitan esclarecer patrones de victimización. Además, reafirmó su compromiso con la participación plena de las víctimas y la protección integral de sus derechos en cada etapa del proceso.