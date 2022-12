Exdirectivos de Odebrecht firman acta de compromiso para declarar en Colombia

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que el juicio convocado para el pasado 3 de diciembre en contra el José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, “se frustró por cuanto no se había recibido de las autoridades judiciales brasileras el acta de compromiso de tres exdirectivos brasileros de rendir testimonio, documento requerido para que ellos rindieran declaración virtual desde el Ministerio Público brasilero”.



Esto, contrario a lo que dice la Procuraduría de Brasil que sostiene que los tres testigos estaban listos para participar por videoconferencia, pero que la Fiscalía colombiana no los contactó y pidió la suspensión de la diligencia en Bogotá, argumentando que el acuerdo con los directivos de la multinacional no está cerrado.



La Fiscalía dice que, mediante una comunicación, del 25 de octubre, la Procuraduría de Brasil exigió́ al Estado colombiano la suscripción del “Acuerdo de Compromiso de Especialidad y Limitación del uso de Pruebas” en el que requería que la Fiscalía de Colombia se comprometiera a no utilizar ninguna prueba contra los colaboradores brasileros, contra cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal Brasileño.

También , exigía al Estado colombiano no utilizar las pruebas para instruir acciones penales, acciones civiles o procesos administrativos en su jurisdicción. Es decir, en ninguna otra entidad del estado.



Entonces , la Fiscalía consideró improcedentes las exigencias de la Procuraduría brasilera y, en consecuencia, solicitó permitir los testimonios únicamente a cambio de que la autoincriminación de los testigos en los hechos a que se refiere su testimonio, no tengan efectos en la jurisdicción colombiana contra ellos. Es decir, bajo un acuerdo en el que la fiscalía les da inmunidad parcial y a cambio ellos delatan a los presuntos corruptos.



La Fiscalía, además, informó que después de que aplazaran el juicio contra Melo, el Ministerio Público de Brasil aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e hizo llegar el acta de compromiso de los ciudadanos brasileros.



Así las cosas, queda pendiente que la Fiscalía presente ante un juez el principio de oportunidad que beneficia a Luiz Bueno, Luis Mameri y Luis da Rocha, tres altos directivos de Odebrecht.



Después de esto, ya podrán recibir a los testimonios de los exdirectivos brasileros en la audiencia contra Melo que se celebrará el próximo 21 de enero.

