Exguerrillero de las Farc del bloque oriental denuncia presunto "falso positivo judicial"

Rafael Vargas Ovalle es un excombatiente que hizo parte del bloque oriental de la extinta guerrilla de las Farc, ha comparecido ante la JEP en el caso que investiga el secuestro y adelanta su proceso de reincorporación en Villavicencio, capital del Meta. En las últimas horas presentó un documento ante la JEP y la Fiscalía en el cual denuncia lo que él llama un presunto falso positivo judicial.

Los hechos se estarían presentando desde el pasado 11 de agosto, una vez su esquema de seguridad lo dejó en su casa uno de sus escoltas fue abordado por uniformados de la Policía, según narra Vargas Ovalle en la denuncia, eran 6 vistiendo el uniforme y otros 2 vestían de civil. Estas 8 personas le habrían dicho al escolta que hace unos meses lo venían siguiendo le habrían mostrado fotos de su casa y su familia y después de pedirle que no contara nada a Vargas Ovalle habían preguntado sobre los desplazamientos del firmante de paz.

"Mi escolta me comentó que le dijeron que estuviera pendiente que si yo lo mandaba a él a recogerle alguna encomienda, que les dijera a ellos. Igualmente me comunicó que los agentes de policía le interrogaron acerca de que, si cuando yo iba a La Macarena lo hacía solo, que si él me veía con gente armada, que si yo en algún momento estaba solo o si estaba acompañado, también le preguntaban que si él sabía sobre alguna antena de internet. Le mostraron una consignación que el escolta había hecho como hacía tres días, le preguntaron del porqué", señala la denuncia.

En el mismo sentido explica Vargas Ovalle que el escolta ha sido objeto de insinuaciones o amedrentamientos por parte de estos policiales, por eso le solicita a la Fiscalía investigar esta situación. La carta también está dirigida a la Procuraduría y a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

"Mi representado viene siendo objeto de seguimiento por parte de miembros de los organismos de seguridad del Estado, ello, de entrada, no se podría catalogar de ilegal si tales disposiciones han sido impartidas por la autoridad competente (fiscales o jueces de la república) y están ajustadas al ordenamiento jurídico y, especialmente, a las leyes que rigen dichas actuaciones; no obstante, lo que llama la atención y hace prever que se está gestando en contra de mi representado una especie de falso positivo judicial es la forma como ha sido abordado uno de los miembros de su esquema de seguridad (dispuesto por la UNP), además de ello, el interés que los señalados agentes estatales han mostrado en cuanto a que el señor Suárez Mesa se comprometa a “colaborar” dando información del acontecer diario en la vida de mi representado, ello, sin duda indica que se pretende permear y adoctrinar a quienes le brindan seguridad y protección", señala el abogado José Adenis Vega.

