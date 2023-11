Exfiscal condenado por el “Cartel de la Toga” es abogado en caso de posible corrupción en Ibagué

Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal anticorrupción de Colombia condenado por el recordado 'Carte de la Toga0, es el abogado de Jorge Luciano Bolívar, excandidato a la Alcaldía de Ibagué en las pasadas elecciones regionales por el partido Conservador, en las acciones legales que adelantan porque, según ellos, existieron irregularidades en el reciente proceso electoral.

“Emitir una decisión avalando cualquier candidatura de la que se hayan desprendido o cometido delitos para concretarla, sería un prevaricato”, dijo Luis Gustavo Moreno Rivera

Desde la campaña azul en la capital de Tolima, esperan que se revise voto a voto el resultado electoral de la pasada contienda electoral, donde perdió frente Johana Aranda por una diferencia superior a los 4.000 votos.

"Hemos entregado poder al reconocido abogado Luis Gustavo Moreno Rivera por varias razones la primera sin duda es que creemos en las segundas oportunidades así las cosas le hemos solicitado que actúe en derecho y que interponga todas las acciones penales que den lugar tras las evidentes pruebas que demuestran con hechos concretos el fraude electoral con el que pretenden derrotar nuestra candidatura”, aseguró en medio de una conferencia de prensa Jorge Bolívar.

Recordemos que el exfiscal anticorrupción en Colombia fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada y, luego de enfrentar a la justicia colombiana, fue extraditado a los Estados Unidos por solicitud del Tribunal del Distrito Sur de Florida, señalado del delito de concierto para lavar dinero.

“Sin a duda el país conoce que fui el director nacional anticorrupción de la Fiscalía, que soy un conocido penalista, antes de ello en ejercicio de la defensa de muchas personas que han sido investigadas, pero además que hice parte unos hechos que empañaron la administración de justicia, pagué por ellos, fui extraditado, recorrí los pasillos tortuosos de la extradición, pagué pena de prisión en Colombia en Estados Unidos, pero cuando uno está privado de la libertad, uno sueña con el momento de encontrarse con la libertad, y qué hacer con ella, yo sin duda tuve ese sueño recurrente, todos los días y le pedí a Dios en el momento que me diera esa oportunidad de tener una segunda oportunidad de hacer las cosas bien de combatir los hechos de corrupción”, agregó Moreno.

En un comunicado de prensa, fueron enfáticos a asegurar que “la campaña Jorge Bolívar – Alcalde” insistirá en la revisión exhaustiva, dadas las cientos de evidencias que demuestran un fraude electoral en Ibagué, en los pasados comicios electorales”.

“Eso no puede seguir pasando, hay elementos de prueba suficientes para que no solo se denuncie sino para que el doctor Bolívar sea reconocido como víctima, pero desafortunadamente la realidad nacional nos muestra que los procesos son demorados, que los implicados tratan de retrasarlos para que esto no llegue a condenas, para que opere la prescripción”, puntualizó el abogado litigante.

La denuncia ya fue insaturada en la Fiscalía General de la Nación, donde presentaron posibles irregularidades en el trámite de los formularios E 14, en el diligenciamiento de los mismos.

