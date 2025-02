Exminiagricultura sobre gabinete: “No era un Gobierno de izquierda, ahora es un sancocho”

En entrevista con Sala de Prensa, la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño ofreció una mirada crítica y profunda sobre la crisis actual del Gobierno de Gustavo Petro, marcada por renuncias masivas y disputas internas. Con la franqueza que la caracteriza, López expuso su sorpresa ante el caos político y la falta de liderazgo que, según ella, aquejan al Ejecutivo.

“No salgo de mi sorpresa,” afirmó López al referirse al reciente conflicto entre Armando Benedetti, jefe de despacho, y el exdirector de la UNGRD, Augusto Rodríguez. Según la exministra, el problema trasciende las disputas personales.

Aquí hay otra cosa mucho más de fondo, que solo es comprensible cuando uno entiende que ninguno de ellos sabe lo que es el Estado

Cecilia López, quien fue parte del gabinete de Petro, subrayó que la crisis actual es inédita en su amplia trayectoria en el sector público. Relató su asombro ante la parálisis gubernamental provocada por la renuncia colectiva del gabinete, lo que dejó al Ministerio del Interior acéfalo: “Cuando uno está encargado, nadie le para bolas”, señaló, destacando la gravedad de que una cartera clave quedara en manos interinas sin poder de decisión.

Una salida marcada por el irrespeto

López también recordó el episodio que marcó su salida del Ministerio de Agricultura. Según su testimonio, ni siquiera fue el presidente quien le comunicó su salida, sino su entonces colega Laura Sarabia: “Me dijo: ‘Usted se va’, con una cara de satisfacción que no se me va a olvidar nunca”, relató. López rechazó la oferta de una embajada tras su despido, afirmando: “¿Cómo me ofrecen una embajada si no me respetan como ministra?”.

Conflictos internos y tensiones en el gabinete

En la entrevista, López también narró un fuerte enfrentamiento con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la exministra de Salud, Carolina Corcho, durante una discusión sobre la reforma a la salud.

La reunión, que derivó en acusaciones y recriminaciones, culminó en una dura reprimenda del presidente Petro. “Fue un vaciado terrible e injusto,” recordó López, quien respondió con contundencia ante las acusaciones de neoliberalismo: “Si algo he hecho en la vida es pelear contra el neoliberalismo”.

Un Gobierno sin rumbo

Para la exministra, el mayor problema es la ausencia de un verdadero liderazgo y proyecto de gobierno: “Esto no era un Gobierno de izquierda, ahora es un sancocho”, criticó, sugiriendo que las disputas internas están desdibujando la esencia del proyecto político por el que muchos votaron. Además, advirtió que el presidente Petro parece gobernar “por Twitter”, mientras el país enfrenta múltiples crisis sin un rumbo claro.