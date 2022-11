Exministra de Justicia pide paciencia ante demora en salida de Jesús Santrich

La exministra de Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, quien renunció este jueves a su cargo después de estar nueve meses al frente de la cartera, pidió paciencia ante la demora en la salida de La Picota de “Jesús Santrich”.

“No se trata de ninguna dilación, sino de un protocolo que debemos cumplir. Surtido este proceso, le darán la libertad en las próximas horas. Cuando una persona sale de la cárcel, incluso hay que hacerle un examen de salud”, aclaró.

Asimismo, la funcionaria reiteró que respeta, pero no comparte la decisión de aplicar la garantía de no extradición a Santrich, al señalar que el proceso no ha terminado.

“Este es un proceso que no está terminado, está en apelación, y somos optimistas de que la sala de apelaciones realmente conceda el paso de esa extradición hacia la Corte Suprema de Justicia para que el presidente Duque la pueda firmar muy rápidamente”, dijo.

Frente a su renuncia, dada a conocer de forma sorpresiva, y que podría estar relacionada a la libertad de Santrich y la salida del fiscal general, insistió que se trató de una simple coincidencia.

“No tiene nada que ver con el tema. El mandatario me aceptó la renuncia desde hace varios días. Estoy feliz de haber podido servirle a mi país”, añadió.

De igual forma, Borrero manifestó que, durante los nueve meses en los que estuvo al frente del Ministerio de Justicia, participó activamente en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, la política de drogas, el plan de humanización de cárceles, toda la socialización y planeación de la Reforma a la Justicia, el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos, entre otros proyectos de interés nacional.

Del mismo modo, expresó que confía en que su sucesora, Margarita Cabello, alcance el éxito en la Reforma a la Justicia a partir de un trabajo armónico con las altas Cortes y con los partidos.

“Sé que ella continuará el diálogo franco que yo sostuve con las fuerzas políticas y con los jueces de Colombia”, concluyó.