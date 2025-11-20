¿Explicaciones no pedidas? Petro volvió hablar del burdel en Lisboa: "Soy capaz de la seducción"

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este jueves 20 de noviembre sobre la controversia generada por un gasto registrado en el Ménage Strip Club, un establecimiento de entretenimiento para adultos ubicado en Lisboa, Portugal, el cual figura entre sus consumos oficiales de mayo de 2023.

El tema resurgió luego de que el mandatario autorizara la divulgación de sus gastos personales desde 2022 hasta la fecha, con el fin de evitar cualquier duda sobre el origen y manejo de sus ingresos. Petro también recordó que su declaración de renta es pública y puede ser consultada sin restricciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en los reportes no fue el monto de 209.969 pesos colombianos sino el lugar donde fue realizado. La publicación sobre sus consumos ha desatado debate en redes sociales y en la opinión pública, especialmente por otras compras en tiendas de lujo durante viajes oficiales al exterior.



“Soy capaz de la seducción”

En medio de la polémica, el presidente Petro volvió a referirse al episodio a través de su cuenta de X, donde escribió un mensaje que generó nuevas discusiones.

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida: a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo”, manifestó el mandatario.



Esta no es la primera vez que Petro aborda el tema públicamente. El 19 de noviembre señaló: “Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio. Pero por ahora me interesa que todos los que examinen mis cuentas puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificar, y contra su presidente”.