Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Petro insiste que su Gobierno no violó DIH en bombardeos en que murieron menores

Petro insiste que su Gobierno no violó DIH en bombardeos en que murieron menores

El presidente precisó que las Fuerzas Militares han tenido "el cuidado suficiente para que no caiga población civil en los combates y eso se llama principio de distinción en el derecho internacional humanitario".

